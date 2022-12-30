Молдова знизить тарифи на електроенергію для населення, які значно зросли через Росію
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Національне агентство регулювання енергетики Молдови (НАРЕ) вирішило знизити тарифи на електроенергію для споживачів.
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку країни Андрій Спину, передає Інтерфакс-Україна.
Зокрема, тариф для клієнтів компанії Premier Energy (обслуговує центр та південь Молдови) знизиться на 26% – з 4,62 лея до 3,42 лея за 1 кВт-год, а для споживачів Fee Nord – на 17%, з 4,65 лея до 3,84 лея за 1 кВт-год.
Нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2023 року.
Спину уточнив, що тарифи знижено на основі запитів з боку компаній. За даними Premier Energy, її постачальник – держкомпанія Energocom у січні закуповуватиме електроенергію у Молдовської ГРЕС, румунської Nuclearelectrica та на румунській біржі.
Як повідомлялося, наприкінці грудня молдовська державна компанія Energocom уклала контракти на постачання електроенергії з розташованої у Придністров'ї Молдовської ДРЕС, підконтрольної Росії. Для її роботи Молдова буде вимушена передавати газ, що постачається в країну російським "Газпромом". Ціна електроенергії становитиме $73 за 1 МВт-год. Інший постачальник – Nuclearelectrica – постачатиме електроенергію за ціною близько 91 євро за 1 МВт-год.
Як повідомлялося, у листопаді Молдова підвищила тарифи на електроенергію для населення двічі за місяць.
З листопада Молдова була змушена закуповувати електроенергію у сусідній Румунії, більшу частину – за біржовими цінами. До цього країна купувала електроенергію в Україні і у підконтрольної Росії Молдавської ДРЕС, що розташована на території невизнаного Придністров'я. Проте з середини жовтня Україна зупинила експорт електроенергії внаслідок масованих російських ракетних ударів по об’єктам енергетики, а з ДРЕС не вдалося домовитися через зменшення постачання газу до Молдови російським "Газпромом".
У Молдові невеликий відсоток електроенергії виробляється місцевими ТЕЦ, декількома гідроелектростанціями, а також СЕС та ВЕС. Раніше віце-прем'єр Андрій Спину повідомляв, що в опалювальний сезон частка власної генерації в країні може сягати 20-25% від споживання.
За рік тарифи у Молдові зросли у кілька разів. Ще на початку року тариф для споживачів Premier Energy становив близько 1,5 лея за 1 кВт-год.
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