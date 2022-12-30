Фінляндія почала отримувати газ із власного LNG-терміналу замість російського

Тестова подача газу з плавучого терміналу зрідженого газу Exemplar почалася у Фінляндії.

Як повідомила фінська національна газова мережева компанія Gasgrid Finland, перші молекули газу були успішно подані з LNG-терміналу до фінської газової мережі в ніч із четверга на п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

Комерційний розподіл газу може розпочатися приблизно в середині січня, заявив генеральний директор компанії Оллі Сіпіля.

Плавучий термінал зрідженого природного газу Exemplar, який має замінити імпорт газу до Фінляндії через трубопровід з Росії, прибув у глибоководний порт Інкоо в середу.

Десятирічний договір оренди терміналу Exemplar фінська національна газова мережева компанія Gasgrid Finland підписала з американською компанією Excelerate Energy ще у травні. Загальна вартість контракту 460 млн євро, або близько 126 тис. євро на добу. Регазифікований газ трубопроводом Balticconnector надходитиме також до Естонії.

Як повідомлялось, наприкінці травня російський "Газпром" припинив експорт газу до Фінляндії трубопроводом, оскільки фінська державна газова компанія Gasum відмовилась виконувати вимоги російської сторони про перехід на нову систему оплати газу в рублях.

Водночас Фінляндія продовжувала імпортувати скраплений газ з Росії через LNG-термінал у порту міста Уура, який на 51% належить російській компанії "Новатек", пов’язаній із підсанкційними російськими олігархами Лєонідом Міхєльсоном і Гєннадієм Тімченком. Решта 49% належать російському "Газпрому".

Міністерка у справах Європи й управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен у серпні заявляла, що фінська державна компанія Gasum повністю припинить імпорт скрапленого природного газу з Росії.