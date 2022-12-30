Нацкомісія наклала чотири штрафи на "ДТЕК Київські регіональні електромережі"

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала чотири штрафи по 85 тис. грн кожен на "ДТЕК Київські регіональні електромережі" за порушення при приєднанні споживачів до мереж.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у п'ятницю, 30 грудня, після перевірки приєднання чотирьох споживачів за їхніми скаргами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначалося під час засідання, компанія суттєво прострочила приєднання, процедура яких розпочалася ще у 2021 році, а також неналежним чином інформувала споживачів про затримки.

Голова "ДТЕК КРЕМ" Віталій Шайда заперечував проти такого рішення, пояснюючи затримки збільшенням у 2021 році кількості заявок на приєднання більш ніж удвічі – до 25 тисяч, а також певними форсмажорними обставинами. Однак регулятор не став коригувати проєкти своїх рішень.

Крім того, Шайда зазначив, що компанія досі витрачає багато зусиль та коштів на відновлення електромереж Київської області після її деокупації, через що, зокрема, виникають труднощі із плановими приєднаннями.

Водночас член комісії Ольга Бабій висловила переконання, що компанія не мала пом'якшуючих обставин для таких тривалих приєднань, зазначивши, що, крім того, вона не забезпечила належну комунікацію зі споживачами, а це, на її думку, також сприяло подачі ними скарг.

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Як повідомлялося, на початку грудня НКРЕКП також наклала два штрафи по 85 тис. грн на "ДТЕК Київські регіональні електромережі" за недотримання законодавства у сфері ринку електроенергії та ліцензійних умов щодо розподілу електроенергії.

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" входить до енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, надає послуги з розподілу електроенергії у Київські області.