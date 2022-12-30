Росіяни вивели за кордон рекордну суму коштів

За підсумками третього кварталу 2022 року росіяни перевели на депозити за кордон кошти на суму 1,47 трильйона рублів (понад $20,4 млрд за поточним курсом), що у 26 разів більше, ніж за аналогічний період у 2021 році.

За даними ЦБ РФ, це максимальне значення за увесь час публікації цієї статистики, пише російський "Коммерсант".

Темпи зростання депозитів росіян у зарубіжних банках прискорюються з третього кварталу 2021 року, тоді приріст склав 57 млрд рублів, наприкінці 2021 року він становив уже 118,4 млрд рублів.

У першому та другому кварталах 2022 року росіяни перевели на депозити за кордон 543,4 млрд рублів та 550,7 млрд руб. відповідно.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський центробанк встановив низку обмежень для банків, зокрема, обмежив щомісячну суму переказу за кордон до $5 тис. для фізичних осіб-резидентів зі своїх рахунків лише на користь родичів.

У червні місячний ліміт переказів за кордон для фізичних осіб був підвищений з $50 тис. до $150 тис. за умови переведення на свій рахунок або іншій людині. Поріг на переведення без відкриття рахунку було підвищено – із $5 тис. до $10 тис.

При цьому на тлі санкцій все більше іноземних банків за кордоном відмовляються приймати картки російської платіжної системи "Мир", а ЦБ Казахстану повідомляв про збільшення загальної суми переказів із Росії у 13 разів. Приплив росіян до цієї країни збільшився у вересні на тлі оголошеної Владіміром Путіним мобілізації для війни в Україні.