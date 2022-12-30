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Зеленський підписав закон про електронну ідентифікацію

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зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що закон пришвидшує інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС та наближає положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Як пояснили у Мінцифри, це дозволить українцям використовувати кваліфіковані підписи, отримані в ЄС, щоб мати послуги в Україні. Також це спростить електронну взаємодію з європейськими партнерами при веденні бізнесу.

Автор: Юлiя Недашківська
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