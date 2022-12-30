Засновник російського "Яндекса" пішов з компанії, він може очолити нібито незалежний від Росії бізнес

Співзасновник російського ІТ-гіганта "Яндекс" Аркадій Волож попрощався зі співробітниками компанії.

Відповідне повідомлення для працівників він написав у внутрішній системі "Яндекса", пише російська редакція Forbes.

У пресслужбі компанії уточнили, що Волож не залишиться навіть зовнішнім консультантом, він залишає всі посади.

У повідомленні Волож стверджує, що вже давно не керує російським "Яндексом", а цього року був змушений залишити всі посади в компанії.

"Мені, як і раніше, цікаво допомагати порадами чотирьом міжнародним стартапам, які можуть розвиватися поза холдингом "Яндекса", – зазначив Волож.

За даними джерел Bloomberg та Reuters, після виходу з російської компанії Волож займатиметься розвитком нібито незалежної від влади РФ міжнародної компанії, якій передадуть кілька технологій та бізнесів "Яндекса". У тому числі про це з Володимиром Путіним домовлявся колишній голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін, який на початку грудня перейшов на роботу в "Яндекс".

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Перед цим, у листопаді 2022 року, "Яндекс" оголосив про намір змінити структуру управління бізнесом та розділити активи. Російський бізнес виділять до окремої групи компаній, з якої згодом вийде нідерландська Yandex N.V., яка також змінить назву. Російську частину бізнесу передадуть під управління локального менеджменту.

Водночас міжнародні напрямки бізнесів безпілотних автомобілів, освітніх сервісів, хмарних технологій та платформи з розмітки даних виділять у нібито самостійні компанії, якими управлятиме Yandex N.V.

Аркадій Волож заснував компанію "Яндекс" разом із Іллею Сегаловічем у 2000 році. Сегалович помер у 2013 році.

Як повідомлялося, у 2022 році Волож потрапив під санкції Євросоюзу за просування російської пропаганди та цензуру контенту в інтернеті на вимогу Кремля.

Відразу після цього бізнесмен офіційно залишив усі посади в "Яндексі". У березні 2022 року Волож втратив статус доларового мільярдера.