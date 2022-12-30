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Кабмін продовжив заборону на експорт газу та дров на 2023 рік

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

дрова

Кабінет міністрів затвердив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1466 від 27 грудня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, на наступний рік встановлено нульові квоти на експорт солі, енергетичного вугілля, брикетів, газу, паливної деревини, мазуту, срібла та золота.

Як повідомлялося, Кабмін заборонив експорт паливної деревини лише наприкінці листопада.

У червні Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт мазуту, вугілля (крім коксівного) та газу природного українського походження.

Автор: Михайло Орлюк
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А чому б не дозволити експортувати ті колоті дрова, які були заготовлені для експорту ще з літа. Ну ок не продавайте на аукціонах дровяну деревину для експорту перший квартал. А який сенс забороняти експортувати те, що вже продане держлісгоспами і що неможливо реалізувати в Україні навіть по собівартості? І чому ж тоді не заборонено експортувати ДСП та інші плити, яку тисячами тонн роблять комбінати з тої ж дровяної сировини? Хто більше дровяної сировини використає- великий комбінат, де перемелюється 30-50 фур дров в день, чи малий бізнес що колить дрова по дві три машини в місяць, даючи роботу місцевим працівникам. Зовсім незрозуміла і єдина в світі заборона на таку продукцію, яка принесла багато шкоди як малому бізнесу, так і бюджету. Замість того щоб ділити між великими виробниками залишки лісозаготівлі, краще би зайнялись лісовим господарством. Як так може бути що Україна з її лісами заготовила цього року 13млн м3деревини. Порівняйте з Німеччиною 95млн чи навіть Естонією 18млн м3. Площа Естонії приблизно рівна одній лиш Івано-Франківській області.
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02.01.2023 19:39 Відповісти
Я от що хочу сказати- всі би зрозуміли якби кабмін заборонив повністю або скоротив продаж дровяної сировини на держаукціонах і для великих переробників і для малого бізнесу. Ну наприклад не 10 тисяч кубів продавати на аукціоні, а тисячу, бо населенню треба і на потреби армії. І будь ласка всі конкуруйте за ту тисячу на відкритому аукціоні. А вже що з того ви будете робити чи колоті дрова чи плиту чи стружку чи брикети чи ********* фігурки кабмін не має хвилювати. А так виглядає що викидають з аукціонів одних щоб зробити приємні ціни для інших.
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02.01.2023 19:54 Відповісти
 
 