Кабмін продовжив заборону на експорт газу та дров на 2023 рік

Кабінет міністрів затвердив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1466 від 27 грудня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, на наступний рік встановлено нульові квоти на експорт солі, енергетичного вугілля, брикетів, газу, паливної деревини, мазуту, срібла та золота.

Як повідомлялося, Кабмін заборонив експорт паливної деревини лише наприкінці листопада.

У червні Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт мазуту, вугілля (крім коксівного) та газу природного українського походження.