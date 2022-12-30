Росія зберігатиме кошти резервного фонду Путіна у китайських юанях

Російський Мінфін затвердив нову структуру Фонду національного добробуту (ФНД) в іноземній валюті та золоті, заборонивши інвестувати кошти Фонду в активи, номіновані у доларах США.

Водночас максимальні частки китайського юаня та безготівкового золота у структурі коштів Фонду зростуть вдвічі – до 60% та 40% відповідно, пише російський Forbes.

При цьому фактичні частки кожного з активів у новій структурі тепер можуть бути нульовими. Це вже сталося з фунтом стерлінгів та японською ієною: залишки цих валют на рахунках ФНД у Банку Росії обнулені, уточнили у російському Мінфіні. При цьому частка коштів у євро не розкривається.

До цього структура ФНД не змінювалася з липня 2021 року. Тоді Мінфін виключив долар, до 5% знизив допустиму частку активів у фунтах стерлінгів, одночасно частки євро та юаня зросли до 39,7% та 30,4% відповідно. На японські єни у структурі Фонду припадало 4,7%, безготівкове золото – 20,2%.

У березні 2022 року приблизно половина міжнародних резервів Росії, включаючи євро, фунти та єни на рахунках Банку Росії, виявилася замороженою через санкції.

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Як повідомлялося, через падіння доходів Росія почала витрачати кошти із створеного за ініціативою Владіміра Путіна Фонду національного добробуту на фінансування видатків федерального бюджету.

За даними Мінфіну РФ, станом на 1 грудня обсяг ФНД складав 11,39 трильйона рублів або $186,49 млрд, у тому числі до складу Фонду входили активи на 41,89 мільярда євро, 2,77 млрд фунтів стерлінгів та 478,48 млрд японських ієн.

Водночас обсяг ліквідних активів Фонду (кошти на банківських рахунках у Банку Росії) станом на 1 грудня складав 7,6 трильйона рублів або $124,47 млрд.