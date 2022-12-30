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Росія зберігатиме кошти резервного фонду Путіна у китайських юанях

Новини БізнесЦензор Влада Фінанси

путін,сі

Російський Мінфін затвердив нову структуру Фонду національного добробуту (ФНД) в іноземній валюті та золоті, заборонивши інвестувати кошти Фонду в активи, номіновані у доларах США.

Водночас максимальні частки китайського юаня та безготівкового золота у структурі коштів Фонду зростуть вдвічі – до 60% та 40% відповідно, пише російський Forbes.

При цьому фактичні частки кожного з активів у новій структурі тепер можуть бути нульовими. Це вже сталося з фунтом стерлінгів та японською ієною: залишки цих валют на рахунках ФНД у Банку Росії обнулені, уточнили у російському Мінфіні. При цьому частка коштів у євро не розкривається.

До цього структура ФНД не змінювалася з липня 2021 року. Тоді Мінфін виключив долар, до 5% знизив допустиму частку активів у фунтах стерлінгів, одночасно частки євро та юаня зросли до 39,7% та 30,4% відповідно. На японські єни у структурі Фонду припадало 4,7%, безготівкове золото – 20,2%.

У березні 2022 року приблизно половина міжнародних резервів Росії, включаючи євро, фунти та єни на рахунках Банку Росії, виявилася замороженою через санкції.

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Як повідомлялося, через падіння доходів Росія почала витрачати кошти із створеного за ініціативою Владіміра Путіна Фонду національного добробуту на фінансування видатків федерального бюджету. 

За даними Мінфіну РФ, станом на 1 грудня обсяг ФНД складав 11,39 трильйона рублів або $186,49 млрд, у тому числі до складу Фонду входили активи на 41,89 мільярда євро, 2,77 млрд фунтів стерлінгів та 478,48 млрд японських ієн.

Водночас обсяг ліквідних активів Фонду (кошти на банківських рахунках у Банку Росії) станом на 1 грудня складав 7,6 трильйона рублів або $124,47 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+14
Лошары! В тугриках, монгольских тугриках надо !
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30.12.2022 14:20
+11
Хм... А чого ж не в кацапсячих срублях?
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30.12.2022 14:43
+10
Куйло профинансировал себе бункер у Си.
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30.12.2022 14:23
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А того дядька, що з х...йлом, бджоли покусали чи шо?
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30.12.2022 14:19 Відповісти
мамака в детстве уронила....
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30.12.2022 14:46 Відповісти
Лошары! В тугриках, монгольских тугриках надо !
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30.12.2022 14:20 Відповісти
А краще в мішках з рисом.
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31.12.2022 10:46 Відповісти
Та вже в "бусиках" треба , враховуючи вектор співпраці
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30.12.2022 14:22 Відповісти
Куйло профинансировал себе бункер у Си.
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30.12.2022 14:23 Відповісти
Лох не вимре.
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31.12.2022 23:17 Відповісти
Наприкінці 2024 почнуть розпродувати музейні фонди... І "ніжок Буша" більше не пришлють. Це трагедія - доведеться длубатись в землі і важко працювати щоб... виплачувати репарації. І так десятиліттями...
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30.12.2022 14:26 Відповісти
А потім буде ВЕЛИКИЙ-ПУК....
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30.12.2022 14:33 Відповісти
..так вам и надо, ***********
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30.12.2022 14:35 Відповісти
Не прячте ваши денежки по банкам и углам...
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30.12.2022 14:36 Відповісти
Хм... А чого ж не в кацапсячих срублях?
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30.12.2022 14:43 Відповісти
Китай купує московію? Гарненько!
А де там солов'їний послід чи інші пропагандони кремлівські? Що там про "зовнішнє керування" на московії? "Все ідьот па плану"?
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30.12.2022 14:49 Відповісти
А вот это уже серьёзная заявка Пекина на успех! В российско-китайской войне...)))
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30.12.2022 14:56 Відповісти
Довіряють Китаю -- напрасно .
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30.12.2022 14:57 Відповісти
Да, там тільки довіряй...Тобто, тепер обмінники і всі внутрішні які є ринки, іпотеки, кредити, депозити відповідно мабуть будуть перелаштовуватись на юань (бо треба підтримка зберігань, тобто торгівля і т.д.). Ооооо, оце браво - фперед. Пральна - на хера золотовалютні, он пшик є. 2 лярда голодранців будуть годуватися насамперед самі, а ви, кончені будете в цьому брати участь.Ну не препестдки, нє?
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30.12.2022 15:03 Відповісти
Сі довольний, бо може ті юані через рік нікому буде віддавати
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30.12.2022 15:01 Відповісти
Ще можна в сомалійських шилінгах тримати
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30.12.2022 15:02 Відповісти
Оце так сратєг, оце так всєг пєрєіграл! Много ходов очка!
Скоро писатимуть книгу: "як все ******** через одне неадекватне рішення" на прикладі *****.
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30.12.2022 15:03 Відповісти
Ловко.
Якраз юань трішки просяде через коронавірус...
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30.12.2022 15:04 Відповісти
Юань і без того сильно девальвує тому що в Китаї експортно-орієнтована економіка і їм якраз вигідно щоб за долар давали більше китайських "рублів". Що це означає для Оркостана? Вклавшись в юань, вони при потребі будуть отримувати менше доларів та і своїх дерев"яних теж.
П.С. Одна з причин торгових війн США з Китаєм якраз і полягає в тому, що Китай відмовляється укріпляти юань.
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30.12.2022 18:00 Відповісти
А шотаке? Чому не в фублях?
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30.12.2022 15:07 Відповісти
ха, вони сподіваються шо це допоможе, ага, Китай і Сибірь забере і гроші
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30.12.2022 15:16 Відповісти
Усих диваних финансистів вітаю з Новим фінансовим 2023 роком!
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30.12.2022 15:22 Відповісти
А яка Ваша думка? Цікаво. Якщо зможете проаналізувати. Бо просто глузувати, це так собі. Цікаво, що це дасть це московії, враховуючи, що Китай зараз дуже потребує кредитних грошей.
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02.01.2023 00:01 Відповісти
А цікаво скільки тепер в юанях будуть давати за ваньку в пакеті?
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30.12.2022 15:44 Відповісти
Попереду маячить нова рабсейська валюта - обгортки від цукерок.
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30.12.2022 16:19 Відповісти
А через рік Китай нападе на Тайвань, отримає купу санкцій та ізоляцію, і юань перетвориться на сміття.
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30.12.2022 16:28 Відповісти
а Евпропа за пивроку всi фабрики перестроiть ... 💪 так як вона переходить на свойи енергоносii
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31.12.2022 00:02 Відповісти
З енергоносіями в Європі все ок. Рашка, не єдинна країна на Землі, з нафтою та газом
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31.12.2022 19:56 Відповісти
А я дивлюся рашисти "необучаемьіе" взагалі!!!!!!!))))))))))))

Так тримати, падли!!!
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30.12.2022 17:21 Відповісти
Рашка окончательно легла под желторотых
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30.12.2022 19:52 Відповісти
Это хорошо. Американцы смогут одной пулей двух зайцев завалить
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30.12.2022 21:08 Відповісти
Стоит США наложить санкции на Китай-как от юаня ничего не останется. Россияне и особенно путин-как были дураками так дураками и остануться. Но это и хорошо
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30.12.2022 22:35 Відповісти
А шо такое, чего не в ржублях ? не скрепно как то получаеццо
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30.12.2022 23:16 Відповісти
ну тепер China за рашинську олiю ще отримайе 55% знижки.
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31.12.2022 00:00 Відповісти
В свое время старик Батурин вкладывал туда тоже.
Около 2 Млрд. Долларов США.
А вот как его турнули с должности Лужкова,
Китай денег не вернул. Они коррупционеров рассстреливают.
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31.12.2022 01:31 Відповісти
Ну, не всегда. Если организм коррупционера относительно здоров, то пойдет на запчасти
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31.12.2022 19:59 Відповісти
це стратегія фінансового ох-юані-ванія
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31.12.2022 23:21 Відповісти
В теорії Китай мав сидіти чекати, поки повз нього річкою пропливе труп його ворога. В реальності зомбі його ворога швидко сам Китаю в обійми лізе
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01.01.2023 01:17 Відповісти
Ото китайці возрадувались...буде що "націоналізувати" потім
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01.01.2023 11:02 Відповісти
Як колись пірати - в піастрах, зразу стане видно, то з них *****
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01.01.2023 15:33 Відповісти
 
 