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Статки російських мільярдерів впали з початку повномасштабної війни на $93 мільярди, – Bloomberg

Новини БізнесЦензор Фінанси

потанін

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбагатші росіяни втратили понад $93 млрд.

За підрахунками Bloomberg, 24 лютого – у день початку повномасштабної війни – найзаможніші росіяни втратили $46,6 млрд. Упродовж наступних місяців внаслідок запровадження західних санкцій їхні статки скоротилися ще на $47 млрд.

Як зазначає Bloomberg, зниження активів мільярдерів – загальносвітова тенденція. На це вплинуло зростання інфляції, посилення політики центральних банків, а також війна Росії проти України й санкції. За рік лише перші 500 бізнесменів зі списку найбагатших людей планети втратили майже $1,4 млрд.

Як повдіомлялося, з початку повномасштабної війни РФ в Україні статки двадцяти найбагатших українців впали більш як на $20 млрд – до $22,5 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська
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...Зниження активів мільярдерів - загальносвітова тенденція. (с) Але тільки не в нас... Кабмін виділив 30 мільярдів державній компанії, яку очолив скандальний банкір Мецгер (с)
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30.12.2022 14:32 Відповісти
Хвороб би їм іще - болісних та невиліковних. І дітям, і онукам...
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30.12.2022 14:56 Відповісти
На сколько выросли доходы у наших ? https://skelet.info/v-kabmine-prekrasno-znali/ , https://skelet.info/dsr-v-xarkovskoj-oblasti/ ,https://skelet.info/apostolovo-xotyat-obezglavit/ , https://skelet.info/patrioty-sumshhiny-s-rossijskim-pasportom/ , https://skelet.info/sovetnik-gubernatora-sumshhiny/
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30.12.2022 18:29 Відповісти
І як нам зараз з такою новиною жити? )))
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31.12.2022 10:32 Відповісти
прям похудали і на сухарі сіли.. як це нам допомогає ?? .. виведуть мільйони невдоволених проти пукіна ?? .. Захід на це розраховував по наївності....
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31.12.2022 13:59 Відповісти
Как жаль, рыдаю, прямо кушать не могу 😪
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31.12.2022 14:01 Відповісти
Только начало потерь.. . Смешно как сейчас крысы пытаются чтото переоформить скрыть и вывести с параши)) Да это развал параши и эго уже не остоновить.
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01.01.2023 10:47 Відповісти
І що, так і будуть "втрачати"? Сидіти і дивитись, як спливають "кровно зароблені"?
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01.01.2023 11:12 Відповісти
Это упала только оценка их активов. В большинстве случаев они владеют сырьевым очень ликвидным и приносящим быстрые прибыли бизнесом. Так что росейским олигархам пофиг на эти оценки. А вот арест и заморозка счётов и имущества это совсем другой вопрос.
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01.01.2023 20:16 Відповісти
 
 