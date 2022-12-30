Аграрії продовжують збирати урожай кукурудзи серед зими – за тиждень намолотили понад 1 мільйон тонн

Українські аграрії станом на 30 грудня зібрали 74,33 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 17,86 млн га.

За даними Мінагрополітики, за минулий тиждень зібрано 1,2 млн тонн кукурудзи з 0,2 млн га, збирання якої раніше зупинилося через несприятливі погодні умови, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За тиждень площа зібраної кукурудзи збільшилася на 3 відсоткових пункти – до 78% від запланованих показників, наразі намолочено 20,4 млн тонн зерна цієї культури при урожайності 64,2 центнера з гектара.

Загалом за минулий тиждень загальна площа сільгоспугідь, з яких зібрано врожай, збільшилася на 2 (в.п.) – до 92% раніше запланованих площ.

У розрізі культур завершено збирання пшениці, ячменю, гороху, ріпаку та цукрових буряків.

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За даними Мінагрополітики, остаточний урожай пшениці в поточному сезоні склав 20,2 млн тонн з 5 млн. га, ячменю – 5,8 млн тонн з 1,7 млн га, ріпаку – 3,2 млн тонн з 1,1 млн га, гороху – 269 тис. тонн із 118 тис. га, цукрових буряків – 9 млн тонн із 180 тис. га.

Крім того, станом на 30 грудня сумарно зібрано 10,5 млн тонн соняшника з 4,8 млн га, 3,7 млн тонн сої з 1,5 млн га, 158 тис. тонн гречки з 116 тис. га, та 102 тис. тонн проса з 44,7 тис. га.

Аграрії Миколаївської, Одеської та Чернівецької областей завершили збирання врожаю всіх сільськогосподарських культур. Найбільше зернових та зернобобових культур намолотили у Вінницькій області – 4 млн тонн, а найвища їхня врожайність зафіксована у Хмельницькій області – 70,4 ц/га.

Як повідомлялося, через несприятливі погодні умови станом на початок грудня кукурудза в Україні залишалася не зібраною ще на 47% засіяних площ, аграрії планували продовжувати її збирати узимку.