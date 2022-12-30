Аграрії продовжують збирати урожай кукурудзи серед зими – за тиждень намолотили понад 1 мільйон тонн
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Українські аграрії станом на 30 грудня зібрали 74,33 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 17,86 млн га.
За даними Мінагрополітики, за минулий тиждень зібрано 1,2 млн тонн кукурудзи з 0,2 млн га, збирання якої раніше зупинилося через несприятливі погодні умови, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За тиждень площа зібраної кукурудзи збільшилася на 3 відсоткових пункти – до 78% від запланованих показників, наразі намолочено 20,4 млн тонн зерна цієї культури при урожайності 64,2 центнера з гектара.
Загалом за минулий тиждень загальна площа сільгоспугідь, з яких зібрано врожай, збільшилася на 2 (в.п.) – до 92% раніше запланованих площ.
У розрізі культур завершено збирання пшениці, ячменю, гороху, ріпаку та цукрових буряків.
За даними Мінагрополітики, остаточний урожай пшениці в поточному сезоні склав 20,2 млн тонн з 5 млн. га, ячменю – 5,8 млн тонн з 1,7 млн га, ріпаку – 3,2 млн тонн з 1,1 млн га, гороху – 269 тис. тонн із 118 тис. га, цукрових буряків – 9 млн тонн із 180 тис. га.
Крім того, станом на 30 грудня сумарно зібрано 10,5 млн тонн соняшника з 4,8 млн га, 3,7 млн тонн сої з 1,5 млн га, 158 тис. тонн гречки з 116 тис. га, та 102 тис. тонн проса з 44,7 тис. га.
Аграрії Миколаївської, Одеської та Чернівецької областей завершили збирання врожаю всіх сільськогосподарських культур. Найбільше зернових та зернобобових культур намолотили у Вінницькій області – 4 млн тонн, а найвища їхня врожайність зафіксована у Хмельницькій області – 70,4 ц/га.
Як повідомлялося, через несприятливі погодні умови станом на початок грудня кукурудза в Україні залишалася не зібраною ще на 47% засіяних площ, аграрії планували продовжувати її збирати узимку.
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