У Києві не скасовуватимуть комендантську годину на Новий рік та Різдво. Вона діятиме з 23:00 до 05:00.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що переміщатись містом на транспорті чи пішки без спецперепустки під час комендантської години заборонено.

Також із міркувань безпеки великих святкувань у місті не планується.

"Головна ялинка країни сяятиме протягом дня в Новий рік, 31 грудня та на Різдво. Під час повітряної тривоги новорічну ялинку не підсвічуватимуть. У будні дерево сяятиме з 17:00 до 22:00", – додали в КМВА.

31 грудня метрополітен працюватиме до 22:00. Наземний транспорт до 22:30.

Крім того, столична влада нагадує, що на період дії воєнного стану та 30 днів після його скасування на території Києва заборонено реалізацію феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.