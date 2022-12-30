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Кабмін виділив 30 мільярдів державній компанії, яку очолив скандальний банкір Мецгер

Новини БізнесЦензор Фінанси

мецгер

Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію "Української фінансової житлової компанії" ("Укрфінжитло") на 30 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій державної позики.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №1415 від 21 грудня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Постановою доручено Міністерству фінансів до кінця 2022 року здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 30 мільярдів гривень із строком погашення п’ять років та ставкою доходу на рівні 19,5% річних в обмін на акції додаткової емісії акцій "Укрфінжитла".

Міністерству економіки, як єдиному акціонеру "Укрфінжитла", доручено до кінця року викупити акції додаткової емісії ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" на 30 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

За даними на сайті "Укрфінжитла", 23 грудня Мінекономіки ухвалило рішення про збільшення її капіталу на 30 мільярдів гривень шляхом додаткового випуску акцій на суму, еквіваленту 150% статутного капіталу компанії.

За даними Національного банку України (НБУ), 29 грудня портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності юридичних осіб різко зріс – одразу на 30,8 млрд грн.

"Укрфінжитло" є координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян "єОселя". 100% акцій компанії належить державі.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Кабінет міністрів вже влив у капітал ПрАТ "Укрфінжитло" облігації внутрішньої держпозики на 20 млрд грн.

Як повідомлялося, з 11 листопада головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") призначено Євгена Мецгера, який зі скандалом звільнився минулого року з посади голови державного "Укрексімбанку" після нападу на журналістів.

Читайте також: Суд оштрафував ексголову "Укрексімбанку" Мецгера на 3400 гривень через напад на журналістів

Нагадаємо, 4 жовтня співробітники "Укрексімбанку" вчинили напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером у його кабінеті через питання, які йому не сподобалися. У журналістів силою відібрали камери та видалили записане відео.

Питання стосувалося виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Євген Мецгер та пресслужба "Укрексімбанку" спочатку заперечували факт нападу та звинувачували журналістів у провокації. Однак після того, як вдалося відновити відео нападу, Мецгер попросив усунути його від виконання обов'язків на час слідства і визнав свою провину, пояснивши те, що сталося, "емоційним сплеском". Згодом він все ж написав заяву про відставку, яку наглядова рада банку задовольнила.

У свою чергу прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У вересні суд визначив покарання Мецгеру у вигляді штрафу без позбавлення права займати певні посади.

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником вже колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+37
Мразота пліснява.
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30.12.2022 13:31
+36
Так,бо це і є відповіддю чому країни думають перед тим як допомагати уряду України.
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30.12.2022 13:45
+26
Это все, что нужно знать про перевод экономики Украины на рельсы "Все для фронта! Все для победы!"
На 11-м месяце войны ...
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30.12.2022 13:51
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Мразота пліснява.
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30.12.2022 13:31 Відповісти
Так,бо це і є відповіддю чому країни думають перед тим як допомагати уряду України.
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30.12.2022 13:45 Відповісти
це мразота зелена
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30.12.2022 14:00 Відповісти
Это мразь избранного народа, но не украинского!
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30.12.2022 14:14 Відповісти
в дупі вони избранньіе... перепрошую, тільки в ізраїльтян де J2 в аеропорті візи змінює...
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30.12.2022 23:27 Відповісти
Як можна з одного боку призначати достойних людей таких як Залужний, Буданов та Малюк, а з іншого боку тримати в команді корупціонерів...?
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30.12.2022 15:10 Відповісти
Ну да, буданов, баканов, татаров, тимошенко- все достойные мрази !
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30.12.2022 18:24 Відповісти
Дерьмак № 1 -ВРАГ -МЕГАМАРАДЕР «менеджер -смотрящий» за. найвеличайшим боневтиком
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31.12.2022 15:13 Відповісти
Це часом не Буданов є другом скандального Гогілашвілі, та ще й разом жили у маєтку, в якому їм хтось по своїй "доброті" дозволив жити.

Я б з тим мутним неадекватом Гогілашвілі, який вичитував патрульних, бо не знають його пику, "на одному квадратному кілометрі б не сів ср@ати". Та й з громадянством там не все зрозуміло.
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30.12.2022 19:00 Відповісти
проживали Буданов ,как он сам сказал «это мой друг и я этого никогда не скрывал « #балошвилли в доме гр. РФ , не спроста -же
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31.12.2022 15:18 Відповісти
Після того, як білоруські бійці УСПІШНО пройшли всі перевірки в СБУ малюка,

29 дек. 2022 г.
"ЦІХАН КЛЮКАЧ, БОЄЦЬ ПОЛКУ «ПАГОНЯ».
Бійців полку ПАГОНЯ хочуть депортувати з України", по суті, вбити захисників України.
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31.12.2022 10:42 Відповісти
ПОРНОАКТЕР🤢🤡👿 :»Байден,денех дай , дай денех , дай………»,»а чего мы не в НАТО?»
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31.12.2022 09:36 Відповісти
Кошер ностра бессмертна
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31.12.2022 09:37 Відповісти
Та і з нашою ДРГ не зовсім все зрозуміло. Їх кацапня чекала. Хто би це міг бути ?
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02.01.2023 05:04 Відповісти
Це вже нове літсо, чи ще старе.
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30.12.2022 13:44 Відповісти
Це, якщо говорити про ситуацію, а не про цю огидну пику/особистість, є наслідком "какая разніца", настояним на "вінєпанімаєтє_етадругоє".
А цей цінний кадр що раніше, що зараз схоже займається відмиванням коштів. Літсо , мля. Не літсо, а один із фейспалмів виробництва квагтал-95
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30.12.2022 14:09 Відповісти
Дійсно, мецгер - краще не скажеш.
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30.12.2022 13:45 Відповісти
Уж ми ету корупцію душилі душилі... душилі душилі...
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30.12.2022 13:48 Відповісти
В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський.
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30.12.2022 14:02 Відповісти
Кончене зе-бидло...
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30.12.2022 13:50 Відповісти
Это все, что нужно знать про перевод экономики Украины на рельсы "Все для фронта! Все для победы!"
На 11-м месяце войны ...
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30.12.2022 13:51 Відповісти
Нехило иого піддержали -- такии розпил грошеи іде .
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30.12.2022 13:52 Відповісти
Внутрішні окупанти нічим не краще зовнішніх-колись,може,в Україні ,це зрозуміє більшість громадян й зроблять належні висновки й дії!
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30.12.2022 13:52 Відповісти
поки доржуть по домовинах.. підемо пісюни обрізати, щоб з нас не ржала більшість, котрій цю територію зе!чистили...
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30.12.2022 23:31 Відповісти
жодного зєлєбобіка в каментах з питанням: "єслі нє буба, то кто?"
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30.12.2022 13:57 Відповісти
Вони ось тут. Аншлаг. Можна лайна на Порошенка вилити Мінські угоди дали час зміцнити українську армію та стримувати окупацію Донбасу, - Олланд Джерело: https://censor.net/ua/n3390292
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30.12.2022 14:26 Відповісти
"Та ето другоє, це свої", складється ьаке враження,що Президент під "шумок війни" будує дві країні - маланську і жопослуг.
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30.12.2022 14:00 Відповісти
Зє дурний і тому йому здається що таке можливо. Події які призвели до Коліівщини повторюються і наближають повторення нової Коліївщини...
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30.12.2022 14:11 Відповісти
Якщо я не помиляюся то цей банкір фінансував донецьких сепаратистів і нічого, пішов на вищу посаду, а для лохів протрібно знати про якесь "сепарське вугілля", яке ніби купували папєрєдніки. Хоча бути правді всі ті шахти тоді були українськими.
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30.12.2022 14:41 Відповісти
Наскрізь гниле, корумповане падло.
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30.12.2022 14:51 Відповісти
А що ще утне зелена наволоч?
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30.12.2022 14:06 Відповісти
Утне зенаволочь усе, що здатн1 терп1ти укра1нц1. А укра1нц1 -- нар1д дуже терплячий, занадто терпелив1, до нудоти терпляч1.
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30.12.2022 21:35 Відповісти
а італійці?
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30.12.2022 23:33 Відповісти
Ц1 не дуже довго роздумують, м1няють владу, "як рукавички". Не дуже ц1кавлюсь виборами тут, бо не маю громадянства та не голосую, тим б1льш що не встигою нав1ть запам"ятати пр1звищ - а вже приходять нов1. За останн1 10 рок1в було, мабуть, 5 р1зних склад1в парламенту, н1хто не втримався до к1нця строку. Останн1х обрали ц1ею ос1нню ( у жовтн1, здаеться) - а вже 1х критикують "у хв1ст та гриву"; мен1 здаються реал1стами, але головне, що п1дтримують Укра1ну, на в1дм1ну в1д "л1вих".
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31.12.2022 01:39 Відповісти
Дуже сподіваюсь що скоро трапиться з Мецгером трагічна ДТП. За цією падлюкою крематорій давно тужить...
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30.12.2022 14:07 Відповісти
Зелена пліснява
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30.12.2022 14:09 Відповісти
Так і країну здадуть
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30.12.2022 14:13 Відповісти
Кабмін вливає гроші в компанію, котрою рулює Мецгер. Цікаво, а куди ці гроші виливаються?
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30.12.2022 14:14 Відповісти
В офшори
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30.12.2022 14:22 Відповісти
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30.12.2022 14:16 Відповісти
"Это какой-то ....позор...."
Цікаво, Черчилль також призначав таких "проФЕсіоналів" на посади?
Дааа....і ми ще вимагаємо допомоги від Америки та Західних країн....
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30.12.2022 14:16 Відповісти
Конче потрібно дохабарувати другана поки країна спливає кров'ю, а цивільні громадяни перераховують свої гроші на допомогу армії. Чому цей Мецгер не на фронті? Чому продовжується розкрадання грошей під час війни? Вони теж зрадники країни і допомогають ворогу. Сподіваюсь, що вони будуть покарані!!!!
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30.12.2022 14:22 Відповісти
хто їх каратиме? 73%-й мудрий зе-нарід-баран???
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30.12.2022 18:19 Відповісти
Ну деж Президент чи Кму знайде іншу чесну людину для роботи з різними фінансовими програмами держави серед українців з яких майже мільон воює за країну а знаходять це хамло серед одних і тих - же - розкрадачів держави, але ж вони профісіонали і не замінні фахівці своєї справа, такі не замінні що готують для себе закон щоб без перешкодно виїзджати з країни під час війни. Ну так, получили собі бронь від мобілізації , награбували і в Монако і саме цікаве - все законно.
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30.12.2022 14:27 Відповісти
Кiнець епохи бiдностi! Так хотiв "мyдрий нарiд"!
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30.12.2022 14:29 Відповісти
ні.він хотів бачити веселого,прикольного,картавого,маленького хлопчину,який не краде сам,не переслідує за крадіжки 73%-й нарід,а вміє лише віртуозно грати на піаніно своїм обрізаним інструментом....
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30.12.2022 18:22 Відповісти
одразу видно, що з Лэнкою скумбрію по вісім жерли
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30.12.2022 14:42 Відповісти
Мерзотник. Роздає своїм бандитам мільярди доларів, а потім їде до Байдена у своїй брудній футболочці торгувати фейсом і жебрати гроші для поповнення оманських офшорів.
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30.12.2022 15:17 Відповісти
А чого можна очiкувати вiд головного блазня "злодii народу".
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30.12.2022 16:18 Відповісти
Кум Лєнки квапртальщиці. Знову державні гроші виведе в ОРДЛО і вкраде.
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30.12.2022 16:30 Відповісти
Я не помиляюся,Мецгер належить до тієї ж нацменшини,що і один маленький,картавий піаніст-віртуоз?
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30.12.2022 18:18 Відповісти
не принижуйте обрізаного пісюаніста вЗесвіту, а то ще заграє на біс... похоронний реквієм по Україні.
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30.12.2022 23:35 Відповісти
Одружений на уродженці Кривого Рогу Юлії Мецгер, яка працювала юристом в «Укрексімбанку»[33], я у липні 2019 року по квоті президента Зеленського призначена до наглядової ради «ПриватБанку»[34][35]. Юлія - близька подруга Олени Кравець з «95 кварталу». У шлюбі з нею Мецгер має двох синів.

Подружжя Мецгерів спільно володіє чотирма квартирами в Києві, двома земельними ділянками, садовим будинком та господарською будівлею у Київської області. Мецгери мають нерухомість за кордоном - квартиру в Іспанії площею 87,7 м2 та паркомісце, і дві квартири у Туреччині вартістю майже 3 млн грн[36].
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30.12.2022 23:58 Відповісти
А Резніков каже, що паски потрібно затягти. Наскільки розумію, це мецгера не стосується.
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31.12.2022 00:04 Відповісти
пришло время спросить у избранного - расскажи людям, что ты от безумия и тупости творишь... твои видосики за*бали всех... может после порки в Штатах в твоей тупой башке что-то изменится...
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31.12.2022 07:15 Відповісти
Оце би Байден так нагло тринькав гроші американців...
Його би вже лінчували.
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31.12.2022 21:54 Відповісти
Американці за кожен цент вимагають звіту від влади, а привладні України за спинами Захисників України розносять гроші за принципом, свій, до свого, по своє!!
Але ж яке ж мудрило поставило цього обгадившогося поца з банку мецгера на держкомпанію та ще й 30 млрд грн злили під нього!!!
Шмигаль продовжує, під патронатом гаранта-«черчіля чотириразового» розмазувати державні гроші на сумнівні заходи з підтримки оборони держави під час убивства Українців !!!
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01.01.2023 10:05 Відповісти
Мені от цікаво. Крадуть і не бояться. Невже так увірували в безкарність і дурість українців?
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01.01.2023 11:04 Відповісти
Як таке можливо???- думати що Українці нічого не розуміють!!! Ставити це створіння знову до кормушки! Зразу нівелюється якась гордість за країну! Цього хера требв в Бахмут хай би там покерував хоча б своїм життям!
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01.01.2023 13:23 Відповісти
це дурновате рішення і наслідки будуть як не крути........хто - сь дуже вміло шкодить президентові
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01.01.2023 15:58 Відповісти
Так-так ще хтось і в штани навалив.
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02.01.2023 05:15 Відповісти
гамно не тоне
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01.01.2023 17:32 Відповісти
Партія Регіонів = Зе влада
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01.01.2023 22:02 Відповісти
Слугиолігархів.

І дії їх відповідні.
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02.01.2023 00:24 Відповісти
 
 