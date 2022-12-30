Понад 1 мільярд зібрали для потреб охорони здоров’я через United24, – МОЗ
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Із початку роботи фандрейзингової платформи United24 для потреб охорони здоров’я залучено уже 1,04 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я.
За зібрані кошти за рішенням відповідної комісії придбали понад 9 тис. одиниць медичного та іншого обладнання й транспорту.
Так, за донати за напрямом медична допомога закуплено:
- 133 реанімобілі, обладнані усім необхідним для транспортування тяжкопоранених;
- 13 одиниць евакуаційного броньованого транспорту;
- 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легень;
- 28 дитячих апаратів штучної вентиляції легень;
- 81 операційний стіл;
- 7954 апарати зовнішньої фіксації;
- 172 апарати вакуумної терапії ран;
- 22 рентгенівські установки з С-аркою.
"Фандрейзингова платформа United24 – дуже успішний кейс, який, окрім як комунікаційно, ще й фінансово працює на Україну. Вона змогла об’єднати довкола себе людей по всьому світу", – прокоментувала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.
Усі кошти перераховуються на рахунки Національного банку, закріплені за певними міністерствами.
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