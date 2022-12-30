Київ повертається до планових графіків відключень електроенергії

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в Києві. Тож у столиці тепер діятимуть планові графіки відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що зможуть їх дотримуватися у разі, якщо не буде нових атак.

Як повідомлялося, станом на 30 грудня в енергосистемі України дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до останньої масованої ракетної атаки росіян. Водночас, унаслідок влучань у деякі енергооб’єкти 29 грудня складною залишається ситуація у південному та східному регіонах.