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У Польщі відкрили ще один паспортний сервіс для українців

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паспорт

У польському Ґданську 30 грудня відкривається ще один стаціонарний центр обслуговування українських громадян "Паспортний сервіс".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У новому центрі, розташованому за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, українці можуть звернутись за послугами:

  • одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • оформлення закордонного паспорта;
  • оформлення ID-картки;
  • обміну водійського посвідчення;
  • страхування.

Зазначається, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом (https://gdansk.pasport.org.ua/solutions/e-queue), так і у порядку "живої черги".

Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки. Графік роботи – з понеділка по суботу з 9 до 18.

Загалом у Польщі вже відкрили 4 відокремлених підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві.

Наступного року планується відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Туреччині.

Автор: Юлiя Недашківська
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