Великі мережі АЗС знизили ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні мережі АЗС у період з 23 по 30 грудня зменшили вартість бензинів.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн – до 53 грн/л. На 1,1 грн знизила ціну стандартної "п’ятірки" KLO – до 51,99 грн/л.

Такий же продукт у мережі UPG сьогодні продається за 50 грн/л (-1 грн).

Преміальний бензин А-95 здешевшав на 25-90 копійок у таких мережах як AMIC, БРСМ-Нафта, "Фактор", KLO.