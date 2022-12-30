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Новини Транспорт
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Держприкордонслужба (540) кордон (830) Польща (2035)

На кордоні з Польщею утворились автомобільні черги

Новини БізнесЦензор Транспорт

польща

Зранку 30 грудня на кордоні з Польщею утворилися черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду з України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

"Майже на усіх пунктах пропуску зафіксовано черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду до Польщі. Зокрема на перетин кордону очікують від 20 до 135 автівок, найбільше в "Устилузі", – йдеться у повідомленні.

У "Шегинях", "Краківці" та "Устилузі" на в’їзд в Україну очікує від 20 до 55 легковиків. Не зафіксовано накопичення автомобілів у пункті пропуску "Смільниця".

Пасажирські автобуси очікують на виїзд до сусідньої країни майже в усіх пунктах пропуску. Значного накопичення немає, у чергах зупинилось від 3 до 11 автобусів, найбільше у "Раві-Руській". На в’їзд в Україну у пунктах пропуску "Шегині", "Краківець" та "Грушів" очікують від 6 до 14 автобусів.

Українські прикордонники рекомендують громадянам, які планують слідувати через Польщу транзитом, обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей, на яких не спостерігається значних черг.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Для чого потрібні ці неправдиві статті? Від 20 до 55 автомобілів це ситуація кожного дня. На Смільниці ніби то не має скупчення автомобілів, насправді перетин кордону вчора на Краківці тривав 8 годин (від прибуття на кордон о 8.00 до перетину кордону о 16.00). На Смільниціі (де немає скупчення автомобілів згідно з автором статті) вчора зранку було біля 200 автомобілів (перетиг кордону тривав 7 годин (від 6.45 прибуття до корлоду до перетину кордону о 13.30). Вчора черга на Польщу на Краківці вечером була 1.5 км. Про які 20-50 машин йдеться. Перед написанням статті зайдіть на телеграм канали відповідного переходу і менш більш зорієнтуєтеся у ситуації. На жаль, ситуація на кордоні жахлива. І, на жаль, це звична ситуація. інколи бувають винятки.
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30.12.2022 13:00
+10
всі в Монако! "Квартал" туди ж корпоративи справляти. Обмеження на виїзд і війна то для ніщебродів
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30.12.2022 14:25
+6
А ****, чиновники з бюджету бабосики отримали, дозволи на виїзд є, армія їм не загрожує...Куршавель чекає
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30.12.2022 15:13
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30.12.2022 12:28 Відповісти
всі в Монако! "Квартал" туди ж корпоративи справляти. Обмеження на виїзд і війна то для ніщебродів
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30.12.2022 14:25 Відповісти
Для чого потрібні ці неправдиві статті? Від 20 до 55 автомобілів це ситуація кожного дня. На Смільниці ніби то не має скупчення автомобілів, насправді перетин кордону вчора на Краківці тривав 8 годин (від прибуття на кордон о 8.00 до перетину кордону о 16.00). На Смільниціі (де немає скупчення автомобілів згідно з автором статті) вчора зранку було біля 200 автомобілів (перетиг кордону тривав 7 годин (від 6.45 прибуття до корлоду до перетину кордону о 13.30). Вчора черга на Польщу на Краківці вечером була 1.5 км. Про які 20-50 машин йдеться. Перед написанням статті зайдіть на телеграм канали відповідного переходу і менш більш зорієнтуєтеся у ситуації. На жаль, ситуація на кордоні жахлива. І, на жаль, це звична ситуація. інколи бувають винятки.
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30.12.2022 13:00 Відповісти
А ****, чиновники з бюджету бабосики отримали, дозволи на виїзд є, армія їм не загрожує...Куршавель чекає
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30.12.2022 15:13 Відповісти
sho take Куршавель?
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31.12.2022 04:31 Відповісти
що, перевiряють на дрони подвiйного призначення? 🤑 Напевно, люди руки опустили та просто на карман давали 😢 а коли вже грошi на взятки game over, то почали открито говорити що досить брати мзду за дрони. Так чи нi?
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30.12.2022 20:58 Відповісти
специалист по передаче дронов?
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31.12.2022 23:32 Відповісти
ya ne volonter
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02.01.2023 21:40 Відповісти
Ни куя не пойму , это кто так ломится ? пенсионеры , инвалиды , многодетные мамы , все кому за 70 ?
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30.12.2022 22:13 Відповісти
Нельзя один раз НГ отпраздновать спокойно без бурного веселья находясь в Украине?. Просто чтобы быть солидарными с нашими бойцами кто в окопе и нашими людьми кому не повело жить у линии фронта под постоянными обстрелами и часто без тепла и света и которым совсем не до яркого праздника. Отпразнуем весело и на всю Украину после победы!
А ботальон Монако я-бы лишил гражданства и арестовал-бы собственность в Украине. Сначала закон по которому все военообязанные граждане кто за-рубежем тот обязан в течении месяца вернутся в Украину и пройти медкомиссию в военкомате. Как это записанно в законе:как только Президент обьявляет военно положение:все военно обязанные ДОЛЖНЫ явитсяв военкомат даже без повестки. И этот закон никто не отменял. Я не говорю конечно про реальных инвалидов и опекунов кто оформил опекунство ДО войны а так-же тех у кого 3 несовершеннолетних ребенка или родителей-одиночек с несовершеннолетним кто развелся ДО войны(сейчас конечно все начали фиктивно разводится и оформлять фиктивные инвалидности и опекунства)
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30.12.2022 22:45 Відповісти
Тю, та хай приiжджають, але з собою везуть заряджений павербанк 😘
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31.12.2022 04:23 Відповісти
Україну ******** а їм в черзі незручностя заважають
та ***** мені їхні незручності
головне щоб гуманітарка та допомога їхала сквозняком
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31.12.2022 14:50 Відповісти
и одни женщины за рулем...
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31.12.2022 23:29 Відповісти
Це новина чи статистика ?
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01.01.2023 13:01 Відповісти
Російський план в дії! Максимально все затримувати на західному кордоні! Коли я вперше перетинав цей кордон на автобусі - перша думка: хтось за це добре платить!
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02.01.2023 11:21 Відповісти
 
 