На відновлення системи зрошення виділили 200 мільйонів, – Мінагрополітики
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Міністерство аграрної політики та продовольства виділило 200 млн грн на відновлення системи зрошення на контрольованій території.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
"Завдяки роботі ЗСУ вже вдалося звільнити значну територію України, в тому числі площі с/г угідь. По цих землях першочерговим завданням є їх швидке розмінування і підготовка до весняно-польових робіт. Крім того вже виділено 200 млн грн на відновлення системи зрошення на контрольованій території, що дозволить збільшити врожайність", – наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Також, за його словами, завдяки співпраці з Продовольчою та сільськогосподарською організація ООН (ФАО) було безкоштовно розподілено понад 30 тис. рукавів для тимчасового зберігання збіжжя. Йдеться про додаткове зберігання для понад 5 млн тонн агропродукції, а також необхідне технічне обладнання для наповнення цих рукавів та їхнього розвантаження.
Висоцький також зауважив, що прямі та непрямі фінансових збитків у сільському господарстві за цей рік через війну можуть становити близько $40 млрд.
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