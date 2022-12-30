На відновлення системи зрошення виділили 200 мільйонів, – Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства виділило 200 млн грн на відновлення системи зрошення на контрольованій території.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Завдяки роботі ЗСУ вже вдалося звільнити значну територію України, в тому числі площі с/г угідь. По цих землях першочерговим завданням є їх швидке розмінування і підготовка до весняно-польових робіт. Крім того вже виділено 200 млн грн на відновлення системи зрошення на контрольованій території, що дозволить збільшити врожайність", – наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Також, за його словами, завдяки співпраці з Продовольчою та сільськогосподарською організація ООН (ФАО) було безкоштовно розподілено понад 30 тис. рукавів для тимчасового зберігання збіжжя. Йдеться про додаткове зберігання для понад 5 млн тонн агропродукції, а також необхідне технічне обладнання для наповнення цих рукавів та їхнього розвантаження.

Висоцький також зауважив, що прямі та непрямі фінансових збитків у сільському господарстві за цей рік через війну можуть становити близько $40 млрд.