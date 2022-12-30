Енергосистема планово відновлює нормальну роботу, складна ситуація зберігається на півдні та сході (оновлено)
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Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Завдяки професійним діям диспетчерського центру "Укренерго" наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог. Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією", – йдеться у повідомленні.
При цьому, до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький уточнив, що через значні пошкодження мереж зберігаються труднощі при доставці електроенергії споживачам на Харківщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Львівщині. Однак ремонтні бригади "Укренерго" працюють над відновленням мереж.
"Після десятої масованої ракетної атаки енергосистема відновлюється в плановому режимі – ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він очевидно перед собою ставив, погасити нашу енергосистему не вдалося", – наголосив голова "Укренерго".
Як повідомлялося, 29 грудня Росія здійснила черговий масований обстріл України ракетами та дронами-камікадзе. За попередніми даними, російські загарбники застосували 69 ракет. Силами й засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 54 ворожі крилаті ракети.
У енергохолдингу ДТЕК зазначали, що внаслідок атаки у четвер вчергове ушкоджень зазнала одна з його ТЕС. Представники місцевої влади повідомляли про влучання у об'єкти енергоінфраструктури у Львівські та Івано-Франківській областях.
За словами голови Міненерго Германа Галущенка, на момент закінчення атаки найскладнішою залишалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.
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Если раньше аварийная бригада, в течении рабочей смены работала 20-30% времени, то сейчас вынуждена работать 100% своего времени. Но бригад не стало больше и кол-ва людей в бригаде не стало больше. Более того, много сотрудников ДТЭК были пенсионного и предпенсионного возраста и им физически очень сложно впахивать все 8 часов рабочей смены и они начинают увольняться. Ищет ли ДТЭК новых сотрудников? Конечно ищет. Вот вам вакансии этой компании по г. Днепр: требуются монтажники-электрики з/п - 8 000 грн/мес., требуются водители-крановщики з/п - 11 000 грн/мес.
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_BZN&atch=false&dateTime.dateTime=31.12.2022+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!BZN_BZN|10Y1001C--000182_BZN_BZN|10YHU-MAVIR----U&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
📌Кому війна, а кому мати рідна, або як закупити по космічній ціні 26-ть генераторів на потреби Кременчуцького виконкому.
Містом продовжують керувати аморальні суб'єкти. Після 24 лютого у них був місячний переляк, а зараз адаптувалися і прийнялися за своє з новими силами та завзяттям.
Війна їм не заважає, вона їм вігидна. Рішення засекречені, сесії закріти…
І це все у той час, коли ми усім миром і дорослі та малі, збираємо по копійчині на парафін, ремонти автівок, берці, смаколики та інше для наших захисників. А виявляється, можна просто так узяти та розтринькати гроші громади. Бо це ж не свої? Навіщо економити?
Чи ви зовсім з глузду з'їхали зі своїми відкатами?
Відтак, нам попалася тендерна закупівля генераторів у системі прозоро:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-21-001949-a.
Виконком Кременчуцької міської ради замовив у ФОП Свіренко Роман Олексійович 26 генераторів:
✓ Електрогенераторна установка AGREGAT TA3200D - 5 шт.
✓ Електрогенераторна установка GENERATOR TA4100D - 7 шт.
✓ Електрогенераторна установка GENERATOR TA6700D -10 шт.
✓ Генератор бензиновий LIANLONG LL8GF-4THA7200 - 4 шт.
Дата оприлюднення - 21 грудня 2022 р.
На загальну суму - 2 481 630,00 грн.
Статус - завершена.
Надалі ми промоніторили інтернет, зробили декілька офіційних запитів. Цікаво, що постачальники про генератори "LIANLONG" взагалі нічого не чули, де їх відкопали з якої провінції Республіки Китай завезли не зрозуміло. Найближчі LIANLONG ми знайшли в інтернет-магазинах Греції по - 1000 євро та на сайтах рашки.
Ну а по агрегатах "Tagred" хлопці нам дали повний розклад. При цьому, у запиті ми вказали саме ті моделі та кількість як і заробітчани з виконкому.
✓ Генератор дизельний 2,9/3,2 КВт TA3200D TAGRED - 5 шт.
✓ Генератор дизельний 3,6/4,1 КВт TA4100D TAGRED - 7 шт.
✓ Генератор дизельний 6,2/6,7 КВт TA6700D TAGRED - 10 шт.
✓ Генератор бензиновий 7,0/7,5 КВт KM8125 комбі (ручний/електр. пуск), KIMOL - зазначену модель узяли як еквівалент китайському - LIANLONG. - 4 шт.
Постачальник готовий продати зазначені генератори (26 одиниць).
УВАГА!
За - 1 604 974 грн.
Беремо калькулятор та вираховуємо різницю, отримуємо - 876 656 грн.
Тобто, виходіть націнка понад 30 % ??? Круто.
Де осіли гроші, задонатили ЗСУ?
Ловіть кримінальне провадження.
Ви не люди, ви істоти.
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У свою чергу, я БИКОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ, 5 липня 1983 року народження, паспорт серія КН 953759 офіційно звертаюся до правоохоронних органів, прошу даний пост розглядати як заяву про злочин, відповідно до статті 214 КПК України невідкладно впродовж 24 годин внести відповідні відомості до ЄРДР. З правилами статей 383, 384 КК України ознайомлений.
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Виявилося що нам привінтивно відключили єл. енергію, щоб у випадку попадання чогось кудись, не було перенапруги.
Ну це нове слово в єлектротехніці, поздоровляю зейобіків це новий метод, революційний можна сказати.
Хочеться порадити тим ослам хто до цього додумався привінтивно ще дома знімати штани і ходити з голою сракою по вулиці, бо якщо буде понос то можете ж не встигнути ті штани зняти.