БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1602 відвідувача онлайн
Новини Енергетика
187 0
Львів (787) електроенергія (2949)

Львів повернувся до графіків відключень електроенергії

Новини БізнесЦензор Енергетика

львів,світло

У Львові станом на ранок 30 грудня теплотавода подається до всіх помешкань, транспорт курсує у повному обсязі, електропостачання здійснюється згідно з графіками планових відключень.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Станом на ранок електропостачання у Львові здійснюється відповідно до затверджених планових графіків відключень. Натомість наші великі комунальні підприємства працюють у штатному режимі – тепло, холодна і гаряча вода подаються, весь транспорт курсує, 96% світлофорів працюють. Якихось нештатних ситуацій не виникало", – зазначила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

У відомтсвіі нагадали, що 29 грудня за інформацією Львівської ОВА, дві ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури в області. Унаслідок обстрілу без світла залишилося 90% Львова.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 