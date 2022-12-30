"Укрпошта" запустила послугу отримання посилки без документів: що для цього потрібно

Із 27 грудня "Укрпошта" додала варіант ідентифікації отримувача при видачі відправлень. Відтепер отримати поштове відправлення можна у всіх автоматизованих відділеннях без пред’явлення документів, що посвідчують особу одержувача, а за кодом в SMS-повідомленні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що клієнт може отримати своє відправлення без пред’явлення документа за умови, якщо на відправленні вказано мобільний номер телефону одержувача. Змінити номер після оформлення відправлення неможливо, тож помилки бути не може, додають у компанії.

Особливості вручення поштового відправлення за SMS