За час повномасштабної війни візи в Україну отримали лише 11 росіян

Тільки 11 росіян отримали візи в Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому. Офіційно візовий режим з РФ запрацював 3 липня.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Перша віза громадянину РФ для вʼїзду в Україну була видана вже у липні.

Загалом, за даними Міністерства закордонних справ, у 2022 році закордонними дипломатичними установами України громадянам РФ для в’їзду в Україну було видано 11 віз: в липні – 1; у серпні – 4; у вересні – 6.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 17 червня ухвалив рішення про припинення угоди з РФ про безвізовий режим. Воно вступило в силу 1 липня.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та РФ у відповідь на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка зібрала понад 25 тис. підписів громадян України.