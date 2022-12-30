Байден підписав бюджет, який передбачає $45 мільярдів допомоги для України та союзників

Президент Джо Байден у четвер підписав законопроєкт про федеральні витрати на $1,7 трлн, який включає низку пріоритетів адміністрації.

Про це повідомляє CNN.

"Бюджет фінансує медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення після стихійних лих, фінансування (Закону про боротьбу з насильством над жінками) – і передбачає критично важливу допомогу Україні", – заявив Байден.

"З нетерпінням чекаю на більше у 2023 році", – додав він.



Байден підписав документ під час відпочинку на острові Сент-Круа на Віргінських островах. Білий дім повідомив, що законопроєкт був доставлений йому для підписання літаком.



Законопроєкт про витрати є останньою можливістю для Байдена і демократів накласти свій відбиток на державні витрати до того, як республіканці візьмуть на себе більшість у Палаті представників наступного тижня.

Документ передбачає $772,5 млрд на необоронні дискреційні програми та $858 млрд на фінансування оборони.



Крім того, пакет включає приблизно $45 млрд на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО, перегляд закону про підрахунок голосів на виборах, захист вагітних працівниць, посилення правил пенсійних накопичень і заборону TikTok на федеральних пристроях.