ФАО допоможе українським сільським господарствам у розмінуванні

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) планує допомогти сільським господарствам "сірих" зон у знищенні вибухових об’єктів.

Про це заявив голова офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН в Україні П'єр Вотьє під час круглого столу, передає Укрінформ.

"Зараз ми плануємо розробити програму і зайнятися конкретно однією проблемою, а саме – проблемою розмінування. Це стосується не тільки мін, а загалом снарядів, що залишилися і можуть нашкодити худобі на пасовиськах. Це є проблемою для фермерів і сільського господарства", – сказав Вотьє.

Він зазначив, що ФАО також працюватиме у вирішенні питання кліматичних змін та проблем підприємництва – здатності українських фермерів до адаптації та введення інновацій.

"Нам дуже важливо, щоб в агросекторі залишалася молодь, щоб їм ця сфера була цікава і вони в ній розвивалися та набували досвіду, вдосконалюючи сектор власними силами", – резюмував Вотьє.

Раныше повідомлялося, що Хорватія виділить Державній службі з надзвичайних ситуацій України 3 млн євро на придбання спеціалізованих машин механічного розмінування та іншого піротехнічного обладнання.