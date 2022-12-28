В Україні наступного року зростуть тарифи на воду
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.
Відповідне рішення було схвалене під час засідання регулятора 27 грудня, передає Укрінформ.
Так, передбачається, що у першому півріччі 2023 року тарифи:
- Київводоканалу зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (з урахуванням ПДВ);
- Житомирводоканалу – з 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн;
- Чернівціводоканалу – з 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн;
- Львівводоканалу – з 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн;
- Хмельницькводоканалу – з 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.
"У зв’язку з багатьма факторами невизначеності по плануванню фінансово-господарської діяльності водоканалів у період воєнного стану на території України, варто затвердити тариф на перше півріччя 2023 року та в травні 2023 року департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення надати на розгляд Комісії матеріали щодо коригування тарифів з урахуванням актуалізованих даних", – зазначив голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський.
Водночас У Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.
Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року ухвалили мораторій (законопроєкт №7427) на підвищення до кінця війни та шести місяців після її закінчення цін на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання зокрема стосується послуг з розподілу газу; теплової енергії – її виробництво, транспортування та постачання; послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 21 грудня затвердила триетапне підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році. Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.
Рішення торкнеться ?!непобутових споживачів?! та передбачає триетапне підвищення тарифу на передачу електроенергії протягом 2023 року:
до 380,28 грн/МВт-год з 1 січня (на 10%);до 430,25 грн/МВт-год з 1 квітня (на 13%);до 485,1 грн/МВт-год з 1 липня (на 13%).
НКРЕКП затвердила триетапне підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році: кого торкнуться зміни
Тут "реформаторам", включно із НКРЕКП, або труси одіти або тихо звалити... кого торкнуться зміни непобутових споживачів чи всіх споживачів. А Власники приватних енергокомпаній мають самостійно залучати гроші на відновлення, - Марченко просто ПУК?