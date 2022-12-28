В СБУ заявили про нейтралізацію сотень російських кібератак на українські ТЕЦ та обленерго з початку року

Упродовж 2022 року Служба безпеки нейтралізувала сотні російських кібератак і кіберінцидентів на об’єкти енергетики України, з яких майже 30 могли стати надкритичними.

Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"Ракетні удари по українських об’єктах енергетики дуже часто супроводжуються і кібератаками. Очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною", – зауважив він.

Також Вітюк додав, що з жовтня цього року системні кібератаки РФ відбуваються на енергетичну інфраструктуру України. Раніше ворог також атакував електронні системи українських енергооб’єктів, хоч і не так масово.

"Були і конкретні спроби вимкнути світло, і знищити цифрову інфраструктуру окремих обленерго і ТЕЦ. На щастя, ми змогли запобігти цьому", – зазначив Вітюк.

Він підкреслив, що кіберпідрозділи СБУ стали значно сильнішими за цей рік. І тепер вони не тільки ефективно тримають оборону на кіберфронті, а й самі потужно атакують ворога.