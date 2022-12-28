Мінекономіки України очікує обвалу нафтогазового прибутку РФ наступного року вдвічі

Наступного року внаслідок санкцій очікується зниження прибутку РФ від експорту нафти і газу вдвічі.

Про це під час єдиного телемарафону повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Із початку четвертого кварталу чітко простежуються ознаки фінансового стресу російської економіки", – сказала вона.

Зокрема, починаючи з жовтня РФ почала значні вилучення з Фонду національного добробуту для поповнення бюджету – на рівні $4-5 млрд щомісячно.

"Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста. Це і вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, і вилучення $20 млрд з "Газпрому" через спеціальний податок, і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку", – зазначила міністерка.

За її словами, за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться на 5,6%.

"Найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту нафти та газу. Наступного року він може скласти більш ніж на 50% через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти, Price Cap на нафту тощо. Очікується, що доходи Росії впадуть нижче критичного рівня в $40 млрд на квартал", – підкреслила Свириденко.

Також вона додала, що Україна працює над тим, щоб гранична ціна на нафту якнайшвидше була знижена з $60 до $35 доларів за барель.