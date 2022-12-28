Польща за час повномасштабної війни надала Україні допомоги на $9 мільярдів
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Польща та поляки за час повномасштабної війни РФ в Україні, надали Україні та українцям допомоги на 35-40 млрд злотих ($8-9 млрд).
Про це повідомив заступник голови Польського фонду розвитку (PFR) Бартош Марчук у Twitter.
За його словами, приблизно 10 млрд злотих (близько $2,3 млрд) – це надання зброї, ще 10 млрд злотих (близько $2,3 млрд) – допомога простих поляків.
Крім того, 6 млрд злотих (близько $1,4 млрд) було виділено на допомогу українцям із бюджету Польщі, а допомога органів місцевого самоврядування і неурядових організацій також становила приблизно 10 млрд злотих ($2,3 млрд).
Як повідомлялося, Польща змінює правила перебування та надання допомоги українським біженцям.
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