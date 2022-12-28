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"Укренерго" отримало від Німеччини вісім потужних генераторів

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генератор

НЕК "Укренерго" отримала від німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) та Посольства Німеччини в Україні вісім потужних генераторів.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький у Facebook.

"Кілька наших важливих енергооб’єктів матимуть гарантоване живлення навіть при масштабних пошкодженнях магістральних мереж. Це надзвичайно важливо для якнайшвидшого відновлення енергопостачання при терористичних атаках ворога", – зазначив він.

За словами Кудрицького, отримане обладнання вже поїхало у регіони, де воно зараз найбільш потрібно.

Як повідомлялося, станом на 26 грудня дефіцит потужності в українській енергосистемі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

Автор: Юлiя Недашківська
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