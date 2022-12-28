Усі газові котельні на Донеччині призупинили роботу через пошкодження газопроводу (оновлено)
На території Донецької області призупинили роботу всі котельні, що працюють на газу. Це сталося внаслідок пошкодження магістрального газогону на Харківщині.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.
"Пошкодження магістрального газогону на Харківщині стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області. На даний час усі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу", – зазначив він.
За його словами, наразі сформовані ремонтні бригади для термінового виявлення й обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт.
Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу, додав Кириленко.
Згодом у пресслужбі "Оператора ГТС України" підтвердили, що пошкодження магістрального газопроводу у Харківській області призвело до зниження тиску газу в газотранспортній мережі Донеччини, що вплинуло на обсяги його транспортування до об'єктів інфраструктури регіону.
Наразі співробітники ОГТСУ вже локалізували аварійну ділянку газогону, ремонтні бригади виїхали на місце інциденту для аналізу пошкоджень, а також планування та проведення відновлювальних робіт.
"Деталі щодо інциденту та оціночні терміни усунення будуть повідомлені після оцінки масштабів руйнувань", – зазначається у повідомленні Оператора ГТС.
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