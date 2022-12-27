Уряд запропонував оголосити територію навколо Моршина курортом державного значення

Кабінет міністрів України схвалив подання до Верховної Ради законопроєкту, який оголошує курортом державного значення території міста Моршин (Львівська область), а також Моршинського родовища мінеральних лікувальних розсолів та Нинівського родовища мінеральних лікувальних розсолів..

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 27 грудня.

Законопроєктом передбачається оголосити курортом державного значення – курортом Моршин: природні території міста Моршина з природними територіями Моршинського родовища мінеральних лікувальних розсолів та природними територіями Нинівського родовища мінеральних лікувальних вод Львівської області.

Також пропонується затвердити межі округу й зон гірничо-санітарної охорони курорту Моршин.