Кабмін ще на рік зупинив підхід до фінансування закладів вищої освіти за показниками їхньої діяльності

Кабінет міністрів України призупинив ще на рік підхід до фінансування установ вищої освіти за показниками їхньої діяльності.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 27 грудня.

Зокрема, зупинено до 31 грудня 2023 року дію постанову Кабміну "Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності".

Також на рік призупинено постанову "Деякі питання запровадження індикативної собівартості", якою було затверджено порядок формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року Кабмін змінив підходи до фінансування установ вищої освіти, і з 2020 року запрацював формульний підхід – 80% бюджету вишу почали отримувати гарантовано для базових видатків, решту – залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів.

Пізніше цей підхід було припинено на 2022 рік.