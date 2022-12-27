Відбудовувати енергосистему будуть з урахуванням воєнних ризиків, – Галущенко

Україна у відбудові енергетики буде враховувати всі мілітарні ризики для системи.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час телемарафону, передає Укрінформ.

"Безумовно, зараз ключовим пунктом у будь-якій реконструкції нашої енергосистеми буде питання мілітарних ризиків для системи. Вже є напрацювання. Вони вже реалізуються. Ми створимо енергосистему, яка, окрім сучасних технологій та інновацій, буде мати потужний захист саме від військових загроз", – сказав Галущенко.

Він зазначив, що до повномасштабної війни Міненерго мало стратегію розвитку енергетики в Україні, і вона визначала рівень потужностей та обсяги, за якими Україна повинна була вийти до цілей "зеленого" переходу. Усі ці принципи зберігаються, але вони будуть модифіковані з урахуванням нових викликів, що стоять перед енергосистемою України.

Як повідомлялося, для того, щоб швидше відновити енергосистему, уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в разі відсутності обстрілів з боку Росії новорічні свята в Україні пройдуть без аварійних відключень.