Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з початку російського вторгнення в Україну
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Вартість ф’ючерса на газ із постачанням у січні в Європі 27 грудня впала ще на 7,2% за день, опустившись до $860 за тисячу кубометрів.
Як свідчать дані біржі ICE, вартістю січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до 83 євро за МВт·год або близько $860 за тисячу кубометрів.
За даними біржі, це найнижчий рівень ціни ф’ючерса на газ із постачанням у наступному місяці з 22 лютого. На піку зростання наприкінці серпня 2022 року вони перевищували 345 євро за МВт-год або $3860 за тисячу кубометрів.
Водночас контракт із постачанням у лютому дешевшає на 8,3% – до 78,76 євро за МВт-год.
Як повідомлялося, минулого тижня країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів) з 15 лютого.
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О Бендер про Газпром
gus in vsrakalius
Більшість американського експорту СПГ йшла до ЄС та Великобританії протягом перших п'яти місяців поточного року, складаючи 64%, або 7,3 bcf/d, від загального обсягу експорту американського СПГ. Подібно до 2021 року, США відправили найбільше СПГ до ЄС та Великобританії протягом першого півріччя, забезпечивши 47% від 14,8 bcf/d загального імпорту СПГ Європи, за ними йдуть Катар з 15%, Росія з 14% та чотири африканські країни разом узяті з 17%.
в америке цена 200 долларов плюс доставка 350. максимум это 700 долларов реальная цена. ждём понижения до 500 в течении месяца.