БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
759 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
3 688 8
газ (7463) ціни (2967) Євросоюз (4385)

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з початку російського вторгнення в Україну

Новини БізнесЦензор Енергетика

газпром,миллер

Вартість ф’ючерса на газ із постачанням у січні в Європі 27 грудня впала ще на 7,2% за день, опустившись до $860 за тисячу кубометрів.

Як свідчать дані біржі ICE, вартістю січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до 83 євро за МВт·год або близько $860 за тисячу кубометрів.

За даними біржі, це найнижчий рівень ціни ф’ючерса на газ із постачанням у наступному місяці з 22 лютого. На піку зростання наприкінці серпня 2022 року вони перевищували 345 євро за МВт-год або $3860 за тисячу кубометрів. 

Водночас контракт із постачанням у лютому дешевшає на 8,3% – до 78,76 євро за МВт-год.

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з початку російського вторгнення в Україну 01

Як повідомлялося, минулого тижня країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів) з 15 лютого.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот и сказочке конец а Газпрому все пипец.
показати весь коментар
27.12.2022 19:07 Відповісти
Атчиво атчиво стала мне блин так грустно...
показати весь коментар
28.12.2022 11:00 Відповісти
- Время, которое у нас есть, - это деньги, которых у них нет.

О Бендер про Газпром
показати весь коментар
27.12.2022 19:14 Відповісти
gomomiller ********* homo smoktaningus
gus in vsrakalius
показати весь коментар
27.12.2022 19:26 Відповісти
З кінця минулого року країни Європи все частіше імпортують більше СПГ, щоб компенсувати зниження імпорту трубопроводів з Росії та заповнити історично низькі запаси природного газу. Імпорт СПГ в ЄС та Великобританії зріс на 63% протягом першого півріччя 2022 року до середнього показника 14,8 bcf/d.

Більшість американського експорту СПГ йшла до ЄС та Великобританії протягом перших п'яти місяців поточного року, складаючи 64%, або 7,3 bcf/d, від загального обсягу експорту американського СПГ. Подібно до 2021 року, США відправили найбільше СПГ до ЄС та Великобританії протягом першого півріччя, забезпечивши 47% від 14,8 bcf/d загального імпорту СПГ Європи, за ними йдуть Катар з 15%, Росія з 14% та чотири африканські країни разом узяті з 17%.
показати весь коментар
28.12.2022 00:53 Відповісти
Пуйло опять всех переиграло 😀
показати весь коментар
28.12.2022 06:46 Відповісти
31 декабря обещают +15 в германии. 89 процентов запаса газа на 27 декабря в хранилищах.
в америке цена 200 долларов плюс доставка 350. максимум это 700 долларов реальная цена. ждём понижения до 500 в течении месяца.
показати весь коментар
28.12.2022 07:47 Відповісти
Щось десь бабахне.
показати весь коментар
28.12.2022 10:24 Відповісти
 
 