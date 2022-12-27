Кабмін затвердив правила охорони електромереж

Кабінет міністрів затвердив Правила охорони електричних мереж для учасників ринку електричної енергії.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, Правилами врегульовано питання щодо встановлення вимог до охорони електричних мереж, підвищення надійності електропостачання та безпеки населення шляхом удосконалення господарсько-правових відносин між учасниками ринку електричної енергії, юридичними та фізичними особами.

Мельничук зазначив, що правила так само стосуватимуться підприємців, у власності яких перебувають обʼєкти передачі електричної енергії або які здійснюють їх експлуатацію, а також яким надано у власність або користування земельні ділянки, на яких розміщуються обʼєкти передачі електричної енергії.

Раніше повідомлялося, що для того, щоб швидше відновити енергосистему, уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.