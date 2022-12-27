Антимонопольний комітет оштрафував двох постачальників труб за змову на 100 мільйонів

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував ТОВ "Укрстальпостач" і ТОВ "Український трубний завод" на загальну суму 103 млн грн за змову під час їхньої участі у публічних закупівлях.

Відповідне рішення Тимчасова адміністративна колегія АМКУ ухвалила 27 грудня, повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про вісім процедур закупівель труб, що оголошувалися різними замовниками, у тому числі "Донецьктеплокомуненерго", КП "Теплоенерго", КП "Служба єдиного замовника" Авдіївської міської ради, ПАТ "Сумихімпром".

"Під час розгляду справи було встановлено.... неспростовні факти, що свідчать про скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікацію між ними та обмін інформацією", – зазначається у повідомленні.

АМКУ вказує, що узгоджені дії учасників публічних закупівель є порушенням закону "Про захист економічної конкуренції".

Відповідно, за змову ТОВ "Укрстальпостач" було оштрафовано на 94,89 млн грн, а ТОВ "Український трубний завод" – на 8,37 млн грн.

У державному реєстрі директором та власником ТОВ "Укрстальпостач" вказаний Віталій Хараїм, бенефіціарами ТОВ "Український трубний завод" (раніше - "Українська трубопромислова компанія") вказані Роза Щербакова та Констянтин Мельник.

Видання Наші гроші у 2017 році зауважувало, що ці компанії мали однаковий номер телефону і не були відомі на ринку як постачальники трубної продукції. Однак у березні 2017 року "Центренерго" купувало у ТОВ "Укрстальпостач" котельні труби на 5,01 млн грн за завищеними цінами.