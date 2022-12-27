Нацбанк відмовив у продовженні строку виконання рішень трьом кредитним спілкам

Національний банк України відмовив у продовженні строку виконання рішення трьом кредитним спілкам.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, мова йде про наступні спілки:

КС "Довіра" ;

; КС "Лакі" ;

; КС "Альянс".

У Нацбанку нагадали, що 19 серпня 2022 року ці кредитні спілки зобов'язали усунути порушення та їх причини у строк до 31 грудня 2022 року.

КС "Довіра", КС "Лакі" та КС "Альянс" подали до Національного банку клопотання про продовження строку виконання рішень.

Регулятор опрацював подані документи, іншу наявну інформацію та дійшов висновку, що продовження строку виконання рішень не вплине на усунення порушення та причин, що сприяли їх вчиненню.

Крім того, кредитні спілки не надали підтвердні документи та інформацію, які б свідчили про незалежні від спілок причини, що не дали змоги усунути порушення в установлений Нацбанком строк.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 грудня 2022 року.