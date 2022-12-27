У "Дії" за рік запустили 39 нових сервісів, – Мінцифри

За 2022 рік у застосунку та на порталі "Дія" запустили 39 нових сервісів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наша команда активно працювала над розвитком "Дії". Реагувала на виклики війни та потреби українців. Запустили 39 нових сервісів у застосунку та на порталі. Впевнено рухаємося до цифровізації 100% найпопулярніших послуг", – написав Федоров.

Він додав що цілі Міністерства залишилися незмінними, але додалися нові напрями – воєнні послуги, розвиток military-tech.

"Україна – одна із лідерів за кількістю "Старлінків", у нас їх 22 тис. 440 тис. користувачів у чатботі "єВорог". Власна "Армія дронів". Підтримка топових світових компаній та цифрова блокада РФ, яка відкинула її у розвитку на 20 років. Технології допомагають військовим, змінюють хід війни та зберігають життя", – зазначив Федоров.