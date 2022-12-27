Рятувальники купили німецького тактичного гусеничного робота за 10 мільйонів

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС у Полтавській області 22 грудня без торгів замовив компанії "Променергообладнання" тактичного робота вартістю 10 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами закупівлі, до кінця року у Полтаву мають поставити нового тактичного робота Magirus Wolf R1 (39707) виробництва компанії Magirus GmbH (Німеччина) не раніше 2022 року. Робот представляє собою базову рухому платформу з дистанційним керуванням на гусеничному шасі, оснащену захисною спринклерною системою та водопінним лафетним стволом.

На сайті виробника вказано, що цей робот дозволяє рятувальникам залишатися поза межами небезпечної зони при виявленні небезпечних матеріалів, небезпеці обвалу або дуже високій температурі. Він має роботизовану руку, можливість підключення напірних рукавів та спеціалізовані системи камери, з яких оператори отримують зображення та відео.

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Робот може гасити пожежі в лісі, промислових будівлях і цехах тощо, виявляти небезпечні речовини за допомогою спектрометра та працювати з ними за допомогою маніпулятора, забезпечувати підтримку пожежогасіння за допомогою тепловізорів, напівавтономно входити й виходити з кімнат та їздити по маршрутах гасіння тощо.

Київським "Променергообладнанням" володіє та керує киянин Андрій Заліський. За даними системи YouControl, до 2016 року засновником і директором цієї фірми був В’ячеслав Дінков, який володіє київською фірмою "Далгакиран Компресор Україна" разом із турецькою компанією Dalgakiran Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.