Кабмін передав майно Українського фонду стартапів в управління Мінцифри

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 грудня, передав єдиний майновий комплекс Фонду розвитку інновацій із сфери управління Міністерства фінансів до сфери управління Міністерства цифрової трансформації.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Кабінет міністрів створив Фонд розвитку інновацій у листопаді 2018 року, згодом представники влади почали називати його Українським фондом стартапів.

За даними на його сайті, з початку роботи він профінансував 229 стартапів на 160 млн грн.