Нацкомісія анонсувала другу хвилю перевірок обленерго через недотримання графіків відключень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе другу хвилю перевірок операторів системи розподілу електроенергії (обленерго) щодо правильності організації ними процесу відключення споживачів від електропостачання.

Відповідні постанови щодо проведення позапланових виїзних перевірок на підставі скарг споживачів Нацкомісія ухвалила на засіданні у вівторок, 27 грудня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цього разу до переліку операторів систем розподілу, які підлягають перевірці, повторно, як і під час прийняття 20 грудня першого рішення про перевірки, потрапили АТ "Вінницяобленерго", ПрАТ "Закарпаттяобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" , ПрАТ "Львівобленерго", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Хмельницькобленерго".

Членкиня НКРЕКП Ольга Бабій у ході засідання пояснила, що регулятор отримує дуже велику кількість скарг споживачів щодо здійснення відключень електроенергії цими операторами.

"Це вже друга хвиля перевірок. Буде ще третя та четверта, тому що скарг дуже багато", – зазначила Бабій.

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В обґрунтуванні до проєктів постанов про перевірки вказано, що численні скарги споживачів надходять на нерівномірний розподіл ОСР участі споживачів у графіках відключень, а також відсутність повідомлення з боку ОСР про перерви в електропостачанні. Зокрема, споживачі вказують на відсутність чи неактуальність інформації про перерви на сайтах операторів.

Водночас регулятор звертає увагу, що згідно з Кодексом системи розподілу електроенергії, при застосуванні аварійного розвантаження оперативний персонал ОСР не повинен допускати дискримінації між користувачами (споживачами та/або електропостачальниками) та повинен забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання споживачів.

Як повідомлялося, 20 грудня НКРЕКП вже ухвалила перше рішення про перевірки 12 оепарторів систем розподілу – АТ "Вінницяобленерго", ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "Закарпаттяобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", ПрАТ "ДТЕК Одеські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та АТ "Полтаваобленерго".

Тоді наголошувалося, що основою проведення перевірок стали численні звернення побутових споживачів щодо недотримання ОСР графіків відключень від електропостачання.