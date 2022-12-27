БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
774 відвідувача онлайн
Новини Енергетика
452 0
Кабмін (7236) призначення (1070) звільнення (912) Гарантований покупець (133)

Кабмін змінив керівника держпідприємства "Гарантований покупець"

Новини БізнесЦензор Енергетика

гарпок

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 грудня, змінив керівника державного підприємства "Гарантований покупець".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, від виконання обов’язків директора "Гарантованого покупця" звільнено Андрія Пилипенка, який керував підприємством з 10 грудня минулого року.

Водночас виконання обов’язків директора покладено на його першого заступника Артема Некрасова.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 