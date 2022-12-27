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Кабмін спростив будівництво ліній електропередачі та підстанцій на період війни (оновлено)

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шмигаль

Для того, щоб швидше відновити енергосистему, уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України", – сказав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що відповідні змінив внесено у додаток 1 до постанови Кабміну N1010 від 13 грудня 2017 року.

"Передбачено, що оцінці впливу на довкілля не підлягає... діяльність з будівництва повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше у період дії воєнного стану", – написав він у Telegram.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 грудня дефіцит потужності в українській енергосистемі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

Автор: Галина Ялівець
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