Уряд об’єднав Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування
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Кабінет міністрів припинив діяльність Фонду соціального страхування та приєднав його до Пенсійного фонду України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 грудня, передає Інтерфакс-Україна.
"Продовжуємо соціальну реформу. Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України", – сказав Шмигаль.
За його словами, таким рішенням уряд робить механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним, адаптованим до сьогоднішніх реалій, а також планомірно скорочує зайві витрати держави.
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