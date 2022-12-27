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банки (6397) Кабмін (7236) наглядова рада (517) Приватбанк (1691)

Кабмін несподівано змінив наглядову раду "Приватбанку"

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приватбанк

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 грудня, затвердив новий склад наглядової ради державного "Приватбанку".

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, рішенням уряду припинено повноваження поточного складу незалежних членів наглядової ради банку та призначено нових за результатами конкурсного відбору.

Водночас член минулого скаладу наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик назвав це рішення уряду несподіваним.

"Відповім одразу на запитання: "Чому тоді вас змінили?" чесно – я не знаю. Для мене це не логічно. Як і будь-яка організація чи група людей, ми – не ідеальні, але сумлінно робили свою роботу. І зараз влада бере на себе всю відповідальність за долю ліпшого в країні банку", – написав Сульжик у Facebook.

Він також зауважив, що не знайомий із новими членами наглядової ради банку.

Своєю чергою у Мінфіні уточнили, що до нового складу наглядової ради "Приватбанку" увійшли:

  • Нільс Мелнґайліс – голова наглядової ради банку Luminor зі штаб-квартирою в Естонії, який працює у країнах Балтії;
  • Збіґнєв Ягейло, який раніше понад десять років очолював польський PKO Bank;
  • Володимир Литвин – до лютого 2022 року він працював заступником голови державного "Ощадбанку", зокрема, коли правління банку очолював нинішній голова НБУ Андрій Пишний;
  • Федеріко Руссо – у 2007-2013 роках він очолював український банк італійської групи UniCredit.
  • Міхай Іонеску – з 2012 року він працює на посаді директора у Deutsche Bank.
  • Надір Азіз Шейх, який понад 39 років працював у структурах Citigroup у 7 країнах, включаючи 6 років досвіду в "Citibank Україна". З 2019 року він вже є незалежним членом наглядової ради "Приватбанку", головою комітету з питань аудиту, членом комітету з питань ризиків, членом комітету з питань призначень, корпоративного управління та винагород.

Окрім того, Кабмін своїм розпорядженням затвердив умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами наглядової ради, та уповноважено голову правління "Приватбанку" на підписання цих договорів.

Як повідомлялося, у травні міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що не бачить необхідності кадрових змін у державних банках, зокрема і в частині наглядових рад.

У Нацбанку також заявляли, що регулятор не бачить підстав для кадрових змін у наглядових радах державних банків, зокрема "Приватбанку".

Автор: Михайло Орлюк
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Цікаво, коломойський війде в нову наглядову раду, чи ще залишились непрацевлаштовані сексологині?...
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27.12.2022 17:44 Відповісти
Беня привык, свои интересы, продвигать чужими руками !
Мне кажется, что у него трудовая пустая....
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27.12.2022 18:17 Відповісти
А бывшему составу тоже вручат орден слепой Гонтаревой?
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27.12.2022 17:55 Відповісти
почему "слепой"? потому что нагнула все кацапские банки и рыгоанальные банки-помойки-пылесосы?

наверное потому что проглядела тебя на бутылку насадить своевременно?
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28.12.2022 21:25 Відповісти
Себе лучше вставь,обокрала вместе с Беней Приватбанк и удрала в Англию и гривну обвалила.А за кацапские банки вообще молчи в тряпочку ее подруга зам пришла к ней со всей ватной сбербанковской шоблой.Тоже мне специалист финансовый нашелся.
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29.12.2022 06:59 Відповісти
Беню на "приват-царство"!
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27.12.2022 19:12 Відповісти
Все метушаться таракани, все гребуть під себе. Не переживайте хлопці, розплата буде. Всіх згадаємо, всім "подякуємо"...
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27.12.2022 19:41 Відповісти
Не буде ніякої розплати. Вони втечуть як і ті Слуги, кого вони випустили за кордон.
Тим паче що 73% вони і в ЗСУ 73%.
Навіть азовці яких здала влада, прославляють ЗЕ
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28.12.2022 09:18 Відповісти
Ермак и тут уже отметился скоро подберет КСУ под себя
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28.12.2022 03:36 Відповісти
 
 