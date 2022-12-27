Німеччина передала Україні чверть свого річного експорту зброї

Німеччина у 2022 році експортувала зброї на понад 8 млрд євро, наблизившись до рекордного 2021 року.

Про це пише Spiegel, передає Європейська правда.

Як повідомляється, Федеральний уряд затвердив експорт зброї загальною вартістю 8,35 млрд євро. Більшим експорт був лише у 2021 році – на 9,35 млрд євро.

Понад чверть зброї та військового спорядження, експортованого з початку року до 22 грудня, відправили в Україну.

Німеччина затвердила постачання до України зброї загальною вартістю 2,24 млрд євро. Сюди входить у тому числі важка зброя - 30 зенітних танків Gepard, 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000, п’ять РСЗВ, передова система ППО Iris-T. Якщо ж розглядати окремо зброю, експортовану до третіх країн, які не є членами ЄС та НАТО (загалом на 3.23 млрд євро), Україна з неї отримала понад дві третини.

Серед союзників у НАТО, найбільшу частку зброї продали Нідерландам (1,83 млрд євро), США (біля 864 млн євро), Британії 453 млн євро), Угорщині (249 млн євро), у топ-10 покупців також Австралія, Сінгапур і Південна Корея.

Раніше повідомлялося, що Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини виділяє додаткові 100 млн євро в Фонд енергетичної підтримки України.