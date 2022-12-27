"Росатом" вимагає від Фінляндії повернути гроші за відмову від будівництва АЕС

Директор "Росатому" Алєксєй Ліхачов назвав політичним рішення Фінляндії вийти з проєкту будівництва АЕС "Ханхіківі-1" і закликав повернути гроші Росії.

Ліхачов повідомив, що фінський проєкт став єдиним, "на який, так би мовити, схудла наша закордонна діяльність", пише ромійський "Коммерсант".

Він нагадав, що раніше в грудні Міжнародна рада з вирішення спорів визнала неправомірним розірвання контракту, що дозволить російській держкорпорації вимагати відшкодування.

"І, вже спираючись на нього (рішення Міжнародної ради з вирішення суперечок, – ред.), ми надалі розвиватимемо свої відносини з нашим фінським замовником, який, звичайно, ухвалив абсолютно політично мотивоване рішення. Власне, вони цього не приховували. Ми не можемо вплинути на думку фінських начальників. Але нехай вони його реалізують за свої гроші, а наші повернуть", – сказав Ліхачов.

АЕС "Ханхіківі-1" (раніше АЕС Пюхяйокі) – одноблокова атомна електростанція, що проєктується у Фінляндії з реактором ВВЕР-1200 за проєктом АЕС-2006. Підготовка майданчика розпочалася у 2015 році. Отримання ліцензії на будівництво планувалося у першій половині 2022 року, початок будівництва – 2023 року, введення в експлуатацію станції – 2029 року.

"Росатом" та Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" наприкінці 2013 року. Російській держкорпорації належало 34% проєкту, ще 66% – фінським акціонерам. Потужність станції – 1,2 ГВт, вартість будівництва – близько 7-7,5 млрд євро.

23 березня Фінляндія заявила, що перегляне проєкт будівництва АЕС із "Росатомом" через агресію РФ.

2 травня Фінляндія розірвала контракт із "Росатомом" на будівництво АЕС.

У серпні фінська проєктна компанія Fennovoim подала позови проти "Росатома" та її дочірніх компаній на загальну суму 2 млрд євро з вимогою компенсувати збитки через зрив графіка робіт з будівництва атомної станції "Ханхіківі-1".