Мінфін Росії визнав ризики для доходів бюджету через обмеження цін на російську нафту

Дефіцит бюджету Росії у 2023 року може виявитися більшим за запланований через зменшення експорту енергоносіїв та надходжень від російських експортерів.

Про це повідомив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, передає російське інформагентство РБК.

Серед найбільших ризиків для російського бюджету він назвав зменшення нафтогазових доходів, зростання дефіциту бюджету та "зовнішні ризики".

Сілуанов пояснив, що внаслідок запровадження обмеження цін на російську нафту у 2023 році нафтогазовий експорт з Росії може зменшитися.

"Якщо ми... не продаватимемо (нафту, – ред.) в одні країни, а продаватимемо в інші країни, це знизить обсяг видобутку та обсяги експорту енергоресурсів з Росії. У принципі, про це багато говорили, що це можливо. Питання – поповниться чи наш нафтогазовий бюджет тими обсягами, які ми передбачили, чи ні. Це один ризик", – сказав російський міністр.

Прогнозований обсяг нафтогазових доходів федерального бюджету РФ 2023 року становить 8,9 трлн рублів, у тому числі понад 900 млрд – це додаткові доходи, які мають надходити до Фонду національного добробуту (ФНБ).

Сілуанов уточнив, що Мінфін Росії не оцінював потенційних втрат бюджету від обмеження цін на російську нафту. Водночас він назвав вирішальним для бюджету питання дисконту на енергоносії з РФ, а також чи знайдуть російські експортери нові ринки. Наприкінці листопада, напередодні запровадження обмеження цін, знижки на російську нафту Urals до стандарту Brent сягали 40%.

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Він визнав, що якщо світові ціни на нафту впадуть, а обсяги експорту російських енергоносії зменшаться, для фінансування видатків доведеться використовувавти кошти ФНБ та збільшувати запозичення.

Сілуанов додав, що наступного року також можуть впасти надходження від сплати податку на прибуток російськими експортерами, зокрема підприємствами металургії та виробниками добрив.

Голова Мінфіну РФ припустив, що в результаті зменшення бюджетних надходжень дефіцит у 2023 році виявиться вищим за заплановані 2,9 трлн руб. (2% ВВП).

Федеральний бюджет РФ передбачає доходи на 2023 рік у розмірі 26,13 трильйона рублів (17,4% ВВП), а витрати – 29 трлн (19,4% ВВП).

Як повідомлялося, раніше Сілуанов розповідав, що у Росії виникли непередбачені федеральним бюджетом витрати, які неможливо було врахувати при ухваленні бюджету на 2023 рік, внаслідок чого загальні видатки бюджету у 2022 році перевищать 30 трильйонів рублів, порівняно з 29 трлн, що передбачалися ще у вересні.

Водночас віцепрем'єр РФ Олександр Новак визнав, що дисконт на російську нафту Urals порівняно з маркою Brent за останній місяць зріс через подовження експортних маршрутів внаслідок втрати європейського ринку.