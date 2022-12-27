"Приватбанк" запустив для бізнесу можливість підготувати платіж за відсутності інтернету

Державний "Приватбанк" додав для бізнесу можливість через застосунок підготувати платежі навіть за відсутності інтернету.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Приватбанк" створив для ФОП та юридичних осіб можливість без доступу до інтернету заздалегідь підготувати платежі з усіма необхідними реквізитами у вигляді шаблонів. Як тільки з’являється доступ до інтернету користувачу лишається тільки завершити процес створення та підписання платежів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі ця можливість працює у оновленому мобільному додатку "Приват24 для бізнесу" для Android, а до кінця грудня такий функціонал буде реалізовано й для пристроїв Apple.

Доступ у додаток "Приват24 для бізнесу" без інтернет-з'єднання можливий за наявності біометрії як на пристрої, так і в мобільному додатку.

Як підготувати шаблони платежів, можна подивитися тут.