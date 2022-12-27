Втрати банків від операційних ризиків зросли за останні пів року до 13 мільярдів, – Нацбанк

Обсяг видатків та недоотриманих доходів банків від операційного ризику за останні пів року зріс удвічі порівняно з березнем-травнем – до 13 млрд грн.

Про це випливає зі звіту про фінстабільність від Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



Згідно з ним, з початку травня фінустанови почали активніше списувати втрачене майно, а втрати банків від знищення нерухомості зросли більш ніж до 750 млн грн.



Найвищий рівень збитковості для банків несуть події, пов'язані з недоотриманими доходами та припиненням їх роботи, додаткові витрати на персонал та забезпечення діяльності, а також на шахрайство.

Як повідомлялося, банки додатково витратять на забезпечення безперебійної роботи під час блектаутів понад 300 млн грн.